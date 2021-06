Home

La stagione della Pielle termina con 15 sigilli consecutivi ed una rande festa

1 Giugno 2021

La stagione della Pielle termina con 15 sigilli consecutivi ed una rande festa

Livorno, 1 giugno 2021

Va in archivio con la 15° vittoria consecutiva la trionfale stagione della UNICUSANO PIELLE LIVORNO: la squadra di coach Andrea Da Prato, che è stata omaggiata da una passerella d’onore dall’Olimpia Legnaia Firenze, ha superato proprio la compagine di coach Zanardo per 75-68.



Quaranta minuti durante i quali hanno trovato spazio tutti gli effetti, Under compresi, e che hanno visto eccellere il capitano Francesco Burgalassi (con 19 punti) e Borko Kuvekalovic (con 22).

L’avventura in Serie C Gold si chiuderà ufficialmente martedì sera, con la festa in Fortezza Nuova;

Per l’occasione suoneranno in concerto i Gary Baldi Bros e a seguire si svolgerà la premiazione ufficiale dei giocatori e dello staff tecnico della Università Niccolò Cusano Pielle Livorno.

A causa della normativa anti Covid, l’ingresso sarà permesso fino ad un massimo di 500 persone, attraverso un invito strettamente personale che si potrà ritirare alla concessionaria Romei sul viale Ippolito Nievo. Alle 18, invece, la squadra e lo staff saranno ricevuti dal Sindaco Luca Salvetti nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Olimpia Legnaia Firenze: 75-68

UNICUSANO: Pirone, Portas Vives 2, Lemmi 13, Dell’Agnello, Giachetti, Thiam 1, Creati 1, Burgalassi 19, Kuvekalovic 22, Nannipieri ne, Iardella 18, Congedo. All. Da Prato, Fini.

Arbitri: Panelli di Montecatini e Marinaro di Cascina

Parziali: 7-16, 34-32, 52-46, 75-68

