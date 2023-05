Home

Cronaca

“La Stagione della violenza”, il Comune ricorda le vittime del terrorismo

Cronaca

8 Maggio 2023

“La Stagione della violenza”, il Comune ricorda le vittime del terrorismo

Livorno 8 maggio 2023

Il Comune di Livorno aderisce per il terzo anno al Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, ricorrenza della Repubblica Italiana istituita con la legge 4 maggio 2007 n° 56 che viene celebrata il 9 maggio, giorno in cui fu ucciso Aldo Moro (9 maggio 1978, dopo 55 giorni di prigionia)

Domani martedì 9 maggio, nella Sala del Consiglio Comunale, alle ore 10.30, avrà luogo l’evento che ricorda la Giornata.

Il programma dell’iniziativa prevede la prolusione di Chiara Dogliotti, ricercatrice e storica, dal titolo “La Stagione della violenza”.

L’intervento, attraverso la ricostruzione della parabola della violenza politica in Italia dalla nascita dei primi gruppi armati e la strage di piazza Fontana a Milano nel 1969 fino alla sconfitta politica e militare dell’eversione violenta nei primi anni 80, ci condurrà a riflettere su alcuni nodi della recente storia del nostro paese: le tentazioni eversive e la sfiducia nelle istituzioni, la messa in discussione del valore della democrazia e il rapporto tra radicalismo e difficoltà dei progetti riformisti.

Chiara Dogliotti, dottoressa di ricerca in Storia contemporanea, è membro del comitato scientifico e ricercatrice presso l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e della società contemporanea. I suoi interessi riguardano la storia dei movimenti, la violenza politica negli anni Settanta, la memoria pubblica della Shoah e la storia degli ebrei italiani in età contemporanea.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin