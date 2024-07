Home

La stagione di nidificazione delle tartarughe marine entra nel vivo: 17 nidi registrati sulle coste toscane

27 Luglio 2024

Livorno 27 luglio 2024 – La stagione di nidificazione delle tartarughe marine entra nel vivo: 17 nidi registrati sulle coste toscane

La stagione di nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta è in pieno svolgimento lungo le coste toscane, isole comprese. Dal 1° giugno, numerosi volontari di associazioni ambientaliste come WWF, Legambiente e Tartamare, monitorano quotidianamente le spiagge alla ricerca delle tracce lasciate dalle tartarughe femmine sulla sabbia durante la deposizione delle uova.

Ad oggi, sono stati registrati diversi tentativi di nidificazione e sono stati trovati 17 nidi. Questo dato rappresenta un risultato significativo per l’estate 2024, specialmente grazie ai 6 nidi trovati a Cala Giovanna, l’unica spiaggia dell’Isola di Pianosa. Questi nidi sono stati costruiti tra il 13 giugno e il 22 luglio, concentrati su 270 metri di spiaggia. In tre occasioni, le tartarughe femmine sono state avvistate durante la deposizione delle uova, inclusa un’uscita in piena luce il 22 luglio scorso.

Al contrario, sull’Isola d’Elba non è stato ancora registrato nessun nido per quest’anno, mentre l’anno scorso ne erano stati trovati 8 al termine della stagione.

Gli altri nidi sono distribuiti lungo la costa toscana:

3 a Marina di Massa, 1 al Cinquale (Montignoso), 1 a Forte dei Marmi; 1 a Roccamare (Castiglione della Pescaia) e, per la prima volta, 1 all’interno del Parco della Maremma a Collelungo. Inoltre, vi sono nidi a Marina di Bibbona e Rimigliano (San Vincenzo);, che sono stati spostati per motivi di sicurezza, e 2 nidi a Santa Lucia (Rosignano Marittimo), traslocati a Rimigliano.

Tutti i nidi sono stati segnalati e recintati, con reti antipredazione per proteggerli da animali come cani e cinghiali. Sono monitorati dai volontari e attraverso data logger per registrare continuamente la temperatura. Su tre dei sei nidi di Pianosa, Legambiente Arcipelago ha posizionato delle telecamere.

Il monitoraggio degli arenili continuerà fino alla fine di agosto, e i dati raccolti vengono condivisi con l’Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB) di Regione Toscana e con il progetto Life Turtlenest, di cui ARPAT è partner.

Dal 2013 al 2023, in Toscana sono stati registrati 52 nidi, con un totale di 4.603 uova deposte e 1.299 piccoli nati. A livello nazionale, nel 2023 sono stati segnalati 435 nidi, mentre nel 2024 siamo già a più di 330 nidi.

