12 Novembre 2024

Livorno, 12 novembre 2024 La storia dei bagni di mare al centro di una conferenza in programma alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio

La storia dei bagni di mare sarà domani, mercoledì 13 novembre, al centro del secondo incontro nell’ambito di “Livorno nell’arte e nella storia”, rassegna a cura di Marco Rossi.

La conferenza, arricchita da fotografie ed immagini, si terrà alle ore 16.30 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio).

Ideatore della rassegna e relatore è Marco Rossi, una laurea in informatica conseguita all’Università di Pisa e una lunga carriera manageriale in giro per il mondo. Scrittore, divulgatore, impegnato in attività di volontariato, Rossi trova anche il tempo per collaborazioni giornalistiche redigendo articoli su personaggi che hanno lasciato un segno nella storia di Livorno.