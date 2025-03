Home

La storia della Spica e delle attività produttive nel territorio di Ardenza e dei quartieri sud. Se ne parla al circolo Pizzi

21 Marzo 2025

Livorno 21 marzo 2025 La storia della Spica e delle attività produttive nel territorio di Ardenza e dei quartieri sud.

Il Consiglio di Zona 5 presenta: La storia della Spica e delle attività produttive nel territorio di Ardenza e dei quartieri sud.

Sabato 22 marzo alle ore 17.00 presso il Circolo Arci Pizzi di Via della Gherardesca, 30 nel quartiere Ardenza.

“Con l’ex direttore dell’Archivio di Stato di Livorno, Arch. Riccardo Ciorli illustreremo la storia di alcune delle principali e più tipiche attività produttive del territorio di Livorno sud.

Un percorso che partirà con la descrizione delle attività manuali del medioevo fatte di mulini, fornaci e allevamenti, passando poi all’età moderna con l’introduzione dei primi stabilimenti produttivi, come la fabbrica di pipe, le distillerie e le torrefazioni di Antignano; arrivando poi all’età moderna con la trasformazione del territorio e l’insediamento di grandi fabbriche nazionali come è stata la Spica in Via San Martino, in quel di Ardenza. Centinaia di donne e uomini trovarono un impiego certo, ma anche duro e faticoso, contribuendo alla crescita economica della città e allo sviluppo di interi quartieri.

Sulla storia della Spica verranno proiettati documenti d’epoca e tante foto dello stabilimento e delle lavorazioni.

Saranno presenti molti ex lavoratori e lavoratrici che potranno portare un loro contributo diretto raccontando il loro ricordo del lavoro e della fabbrica, e di quella che è stata una parte importante della loro vita.

Dopo la conferenza, per chi volesse trattenersi, il Circolo Arci organizza una cena con menù fisso. Prenotare a Susy 3394422048. “