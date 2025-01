Home

La striscia vincente della Pielle si stoppa a Sant’Antimo

29 Gennaio 2025

Si ferma al Pala Puca di Sant’Antimo la striscia vincente della TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, al termine di una sfida tutt’altro che bella sotto l’aspetto tecnico ma incredibilmente intensa per l’intero arco dei 40 minuti (58-54 il punteggio finale).



Primo quarto in perfetto equilibrio (15 pari), con le due squadre che si rispondono colpo su colpo non tanto a suon di canestri quanto ad ereggere muri difensivi; padroni di casa che provano a “scappare” nella seconda frazione, ma il pick ‘n roll tra Bonacini e Vedovato funziona come dimostrato le due schiacciate del lungo labronico (31-30 alla pausa lunga).

Il problema della Pielle, nella serata grigia di Sant’Antimo, è il tiro da fuori (appena 1/14), con l’unica tripla realizzata da Hazners a 3 minuti dall’ultima sirena.

Stavolta è la Toscana Legno a mettere la freccia sul 44-48, ma la PSA replica con un 6-0 che riapre la gara. L’ultimo possesso è nelle mani di Bonacini che mette a sedere l’ex Lenti con una gran finta ma la sua tripla (del potenziale successo) va a sbattere sul ferro. Vince la Malvin, mentre la Pielle è costretta ad incassare una dolorosa sconfitta seppur si tratti della seconda nelle ultime 11 apparizioni, a dispetto appunto di 9 vittorie.

PSA Sant’Antimo-Toscana Legno Pielle Livorno: 58-54

PSA: Spizzichini 11, Lenti 4, Jurcek 10, Berra 4, Spinelli, Rota 6, Lucas 7, Vita ne, Ruggiero 12, Mehmedoviq 4. All. Gandini.

TOSCANA LEGNO: Del Testa 2, Bonacini 10, Venucci 8, Paesano 2, Leonzio 9, Donzelli 1, Vedovato 8, Cepic, Hazners 12, Campori 2. All. Campanella.

Arbitri: Guarino e Palazzo di Campobasso

Parziali: 15-15, 16-15, 11-10, 16-14