Home

Cronaca

La tamerice di Antignano e la cometa: un incontro tra natura e cielo

Cronaca

24 Ottobre 2024

La tamerice di Antignano e la cometa: un incontro tra natura e cielo

Livorno 24 ottobre 2024 – La tamerice di Antignano e la cometa: un incontro tra natura e cielo

Il cielo di Antignano: la cometa e l’iconica tamerice

Nella splendida cornice del lungomare di Antignano, Franco Biondi, fotografo e socio dell’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.), ha catturato un’immagine di rara bellezza.

Protagonista dello scatto è la “Tamerice di Antignano”; il luogo è stato scelto per rendere omaggio al grande pittore Giovanni Fattori, di fronte alla sua longeva e vigorosa tamerice, che domina la scogliera fronteggiando il mare. Sopra di essa visibile tra le stelle in una limpida serata, si staglia la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) che ha catturato l’attenzione di astronomi ed appassionati di tutto il mondo.

Oltre alla cometa C/2023 A3, anche la cometa C/2024 S1 (ATLAS) potrebbe dare spettacolo a ridosso di Halloween. Nonostante il suo nucleo possa essersi disintegrato avvicinandosi al Sole; è possibile che la “cometa senza testa” sia visibile a occhio nudo dall’Italia, regalando agli appassionati un evento da ricordare.

L’interesse per l’astronomia è in crescita e l’A.L.S.A. contribuisce a diffondere questa passione attraverso serate osservative; divulgazione scientifica effettuate dai soci, esperti astronomi e collaborazioni con realtà locali ed internazionali.

L’ A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche) è attiva sul territorio livornese da oltre trent’anni con attività di divulgazione astronomica, effettuate sia presso la sede del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno in via Roma 234 con corsi di astronomia, conferenze ed utilizzo del telescopio, sia durante le manifestazioni sul territorio livornese come serate osservative e Festival di astronomia in Fortezza Nuova.

La tamerice di Antignano e la cometa: un incontro tra natura e cielo