Basket

9 Gennaio 2022

La TDS inizia oggi il campionato di serie B di basket in carrozzina

Livorno 9 gennaio 2022

Oggi domenica 9 gennaio comincia ufficialmente il campionato di serie B FIPIC di basket in carrozzina per la squadra della TDS Livorno.

Nonostante i timori per possibili rinvii per covid, che infatti hanno visto rinviare la partita del Porto Torres che sarebbe dovuto andare a Bologna, oggi gli amaranto della “Ortopedia Michelotti TDS Livorno” riceveranno alle 14 nell’impianto della Bastia la compagine di Rieti, poiché i tamponi effettuati da tutti i giocatori di entrambe le squadre hanno dato esito negativo.

Nonostante i progressi dimostrati durante il torneo “Memorial #IoTifoSveva” giocato il 18 dicembre scorso, i pronostici non vedono favoriti i labronici, poiché Rieti è una squadra con un roster di grande esperienza.

I ragazzi del presidente/allenatore Melis scenderanno comunque in campo decisi a mettercela tutta per onorare la maglia e sperano di avere un po’ di pubblico sugli spalti, nei limiti della capienza dell’impianto della Bastia al 35%, per una specialità che ha dimostrato di essere altamente spettacolare e dinamica, tanto da avere poco da invidiare al basket “in piedi”.

