La TDS organizzerà a Livorno i prossimi campionati regionali di nuoto paraolimpico

15 Aprile 2022

Livorno 15 aprile 2022

Il prossimo è un appuntamento suggestivo e prestigioso per la TDS-Toscana Disabili Sport ASD:

l’organizzazione dei 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗰𝗼 𝗙𝗜𝗡𝗣-𝗙𝗜𝗦𝗗𝗜𝗥

𝐋𝐢𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨 – 𝐏𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚 – 𝟖 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐

La FINP-Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, grazie anche ad Eleonora Bologna, delegato regionale, ha assegnato infatti l’organizzazione dei campionati regionali 2022 alla TDS, che metterà tutta la sua organizzazione al servizio della migliore riuscita dell’evento ed al precipuo benessere degli atleti partecipanti.

L’appuntamento è per le ore 14 al Villaggio Bastia di via Mastacchi 188, dove saranno più di 100 gli atleti che convergeranno su Livorno da tutta la Toscana, per i campionati che per la prima volta si svolgono nella città labronica.

Doverosi i ringraziamenti al Sindaco Luca Salvetti, che si è subito mostrato entusiasta dell’evento, e alla Virtus Buonconvento, gestore dell’impianto, che collaborerà alla buona riuscita dell’organizzazione.

Altrettanto doverosi i ringraziamenti al main sponsor della TDS, Michelotti Ortopedia, che ha subito fornito il suo appoggio all’iniziativa, e alla Ciucci Lia Premiazioni di via Mastacchi che contribuirà e produrrà i gadgets dei campionati.

Ora la TDS è in cerca di altri sponsor che con un piccolo contributo possano aiutare a coprire i costi dell’evento.

Le ditte e imprese livornesi potranno scrivere sulla pagina FB dell’associazione o telefonare al numero 375.7392742 per proporsi ed avere il proprio logo inserito nella locandina dell’evento e sulle magliette che verranno stampate e omaggiate a tutti gli atleti partecipanti.

