28 Marzo 2025

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 28 marzo 2025 La Tenuta Insuese “caso di studio” per gli studenti dell’Università olandese di Stenden

Gli studenti del corso “Alternative Accomodation” della NHL Stenden University di Leeuwarden (Paesi Bassi), hanno fatto tappa in Tenuta durante il field trip in Toscana che fa parte del loro percorso di formazione.

Protagonisti anche la Fondazione Campus e la Fondazione LEM

La Tenuta Bellavista Insuese è divenuta a tutti gli effetti un “caso di studio” da conoscere, analizzare e riproporre anche in altri contesti, di livello sovranazionale: ne sono testimoni i ragazzi del corso “Alternative Accomodation” della NHL Stenden University di Leeuwarden (Paesi Bassi), che hanno fatto tappa in Tenuta durante il field trip in Toscana che fa parte del loro percorso di formazione.

I 19 componenti del gruppo di studio, accompagnati dalla Dottoressa Valentina Giannessi, responsabile Corsi di Laurea della Fondazione Campus, chiamata a gestire l’organizzazione del viaggio studio, provenienti sia dal territorio olandese che da altri Paesi (Finlandia, Francia, Messico, Turchia), hanno visitato le strutture della Tenuta raccogliendo informazioni utili per il loro compito di fine corso, che prevede la realizzazione di un progetto simulato di gestione di una struttura extra-alberghiera italiana.

Una giornata sicuramente proficua, così come sottolineato dalle parole della dottoressa Giannessi: “L’esperienza vissuta è stata di grande ispirazione per gli studenti, che hanno apprezzato con entusiasmo ogni momento della mattinata. In particolare, la parte descrittiva dedicata alla scoperta della Tenuta e delle numerose attività e servizi esperienziali offerti è stata estremamente coinvolgente e istruttiva. L’esperienza concreta del tiro con l’arco, poi, è riuscita a coniugare apprendimento e divertimento, lasciando un ricordo indelebile in tutti i partecipanti. Ci auguriamo che questa occasione possa rappresentare l’inizio di una collaborazione più ampia e proficua su diversi fronti.”

“Siamo molto felici di questa iniziativa per la quale intendiamo ringraziare anche la Fondazione LEM che ci ha permesso di entrare in questo importante momento formativo rivolto alla crescita di giovani cittadini europei e non solo”, ha detto la titolare della Tenuta Sabina Vitarelli. Che ha poi aggiunto: “Siamo orgogliosi di vedere come la Tenuta Bellavista Insuese rappresenti anche in ottica sovranazionale un case study nelle pratiche dell’accoglienza turistica”.

Non sono mancati momenti di convivialità, grazie al buffet realizzato con i prodotti biologici della Tenuta (farine di grani antichi, olio extravergine di oliva, legumi), e di team building, attraverso la pratica del tiro con l’arco, sotto la guida esperta degli arcieri livornesi della Compagnia “Dino Sani”. Particolarmente gradita anche la presenza del Comune di Collesalvetti nella persona dell’assessore Jacopo Susini.

