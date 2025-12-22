Home

La Terrazza Mascagni e i “tre soli”: una fotografia livornese conquista Coelum Astronomia

22 Dicembre 2025

Un riconoscimento che unisce scienza, passione e bellezza del territorio. Una fotografia realizzata da Franco Biondi, socio ALSA, è stata infatti selezionata e pubblicata nella sezione PhotoCoelum della prestigiosa rivista italiana di astronomia Coelum Astronomia, punto di riferimento nazionale per gli appassionati di cielo e divulgazione scientifica.

Lo scatto, dal titolo evocativo “I 3 tramonti delle 4 stagioni”, è stato realizzato nello scenario unico della Terrazza Mascagni di Livorno e racconta, con rigore astronomico e forte impatto visivo, il percorso apparente del Sole nel corso dell’anno. L’immagine raccoglie in un’unica composizione i tramonti osservati nei giorni dei due solstizi (estate e inverno) e dei due equinozi (primavera e autunno), mostrando come la posizione del Sole sull’orizzonte cambi con il passare delle stagioni.

La particolarità dello scatto risiede nella precisione metodologica: la fotografia è stata eseguita sempre dallo stesso punto, mantenendo identica l’altezza del cavalletto e la medesima inquadratura. Questo accorgimento consente di percepire l’effetto quasi surreale di “tre Soli” all’orizzonte, tanto da dare l’impressione, come sottolinea la rivista, di trovarsi su un altro pianeta.

Durante gli equinozi, il Sole sorge esattamente a Est e tramonta esattamente a Ovest, mentre nei solstizi raggiunge le posizioni estreme lungo l’orizzonte.

La fotografia rende visibile questa affascinante dinamica dell’orbita terrestre, trasformando un concetto astronomico complesso in un’immagine immediata e suggestiva, capace di parlare sia agli esperti sia ai semplici osservatori.

Dal punto di vista tecnico, lo scatto è stato realizzato con una Nikon D800E, obiettivo Nikkor 18–35 mm, focale 18 mm, a testimonianza di come competenza, studio e passione possano valorizzare anche la fotografia amatoriale di alto livello.

A incorniciare il tutto, il riferimento poetico all’“abbraccio” del Sole tra la Gorgona e la Vegliaia, che accompagna il ciclo dei solstizi e degli equinozi, rafforzando il legame tra astronomia e paesaggio, tra cielo e mare.

La pubblicazione su Coelum Astronomia rappresenta motivo di orgoglio per la comunità livornese e per il mondo dell’associazionismo locale, dimostrando come la passione per l’astronomia e la fotografia possa diventare uno strumento potente di divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio.

