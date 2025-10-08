Home

“La Toscana confina con la Lombardia”, Eugenio Giani inciampa sulla geografia

8 Ottobre 2025

“La Toscana confina con la Lombardia”, Eugenio Giani inciampa sulla geografia

Livorno 9 ottobre 2025

Durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio1, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commesso una gaffe geografica che non è passata inosservata. Intervistato dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il governatore — e candidato del “campo largo” alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre — ha elencato le regioni confinanti con la Toscana, includendo anche la Lombardia, che in realtà non condivide alcun confine con il territorio toscano.

«Confiniamo con la Liguria, poi con la Lombardia, l’Emilia-Romagna, le Marche, l’Umbria e il Lazio», ha dichiarato Giani, lasciando i conduttori visibilmente sorpresi. Quando Cucciari e Lauro gli hanno fatto notare l’errore, il presidente ha risposto perplesso: «La Lombardia non c’è?». Dopo un breve momento di imbarazzo, ha tentato di ironizzare dicendo che si trattava di «un’aspirazione», battuta subito raccolta da Lauro con un divertito: «Già, aspirate a confinare con la Lombardia».

L’episodio è rapidamente rimbalzato sui social, dove non sono mancate le reazioni ironiche. Tra queste, quella del profilo regionale di Fratelli d’Italia, che ha commentato: «Il presidente della Toscana amplia i confini fino alla Lombardia. L’ambizione non manca, ma la geografia un po’ sì».