25 Agosto 2025

Livorno 25 agosto 2025 La Toscana difende Mediterranea per non aver rispettato gli ordini del Governo, Monni: “una lezione che arriva dal mare alla politica”

“Di fronte a ordini ingiusti e inumani del Ministero dell’Interno chi salva vite obbedisce al diritto del mare, alla Costituzione e alle leggi dell’umanità. Non è un atto di ribellione, ma di responsabilità e di civiltà.

Vogliamo esprimere il nostro sostegno e la nostra vicinanza a Mediterranea e al suo equipaggio.

La vera sicurezza non si costruisce respingendo, ma salvando, garantendo diritti e umanità.

È questa la lezione che arriva oggi dal mare e che la politica, tutta, dovrebbe raccogliere.”

Con queste parole Monia Monni, assessora regionale alla Protezione civile, e Serena Spinelli, assessora regionale alle politiche sociali, che in questi anni hanno gestito direttamente gli sbarchi nei porti toscani, ha commentato l’atto di disobbedienza della nave di soccorso “Mediterranea Saving Humans” che – considerate le condizioni sanitarie e psicofisiche dei 10 naufraghi a bordo -, ha deciso di fare rotta verso la vicina Trapani anziché nella lontana Genova, il porto assegnato dal Ministero dell’Interno.

“Il comandante e il capomissione della nave Mediterranea hanno deciso di dirigersi verso Trapani, rifiutando l’ordine di sbarcare a Genova.

È una decisione giusta e coraggiosa, perché mette al centro la vita e la dignità delle persone a bordo, non i calcoli politici del governo”, hanno aggiunto

“Lo sappiamo per esperienza diretta: nei porti di Livorno e Carrara abbiamo visto cosa significano ore e giorni di navigazione in più per persone già provate da viaggi lunghi, pericolosi e segnati da violenze.

Non è solo un aggravio, è una forma di ulteriore tortura inflitta a chi chiede solo di essere accolto in sicurezza e curato. Costringerli a tre giorni di mare per arrivare a Genova sarebbe stato disumano.”

