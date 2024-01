Home

La Toscana Food cede ad Agliana dopo un tempo supplementare

28 Gennaio 2024

Livorno 24 gennaio 2024 – La Toscana Food cede ad Agliana dopo un tempo supplementare

La Toscana Food Don Bosco, al di là del risultato finale, gioca una grande partita contro la squadra più in forma del campionato Agliana, arrivata a Livorno con un ruolino di 7 vittorie nelle ultime 8 partite disputate. I ragazzi di Barilla, presi per mano da uno super Tartamella, autore di 32 punti in 27’ di utilizzo, vanno a tanto così dalla vittoria, nonostante le assenze di Lamperi e Deri e con Ciano al rientro ma non ancora al meglio, cedendo soltanto al supplementare, complice la grande esperienza e la maggior precisione ai liberi di Agliana.

La cronaca della partita

Nella Toscana Food Don Bosco, coach Barilla, senza gli infortunati Lamperi e Deri, si affida al quintetto composto da Bandini, Tartamella, Giachetti, Balestri e Di Sacco; Giulio Gambassi, il tecnico di Agliana, risponde spedendo in campo Zita, Nieri, Bacci, Rossi e Bonistalli.

L’importanza dei due punti in palio, fondamentali nella corsa al quarto posto, si vede subito dall’approccio alla partita delle due squadre, fatto di tanta intensità su entrambi i lati del campo.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza è la Toscana Food Don Bosco, brava a stampare un parziale di 10-2 nei primi 3’44” di gioco, costringendo coach Gambassi al primo timeout del confronto.

Al di là di un parziale di 5-0, al rientro in campo, l’andamento del match non cambia, con la Toscana Food che tocca i 10 punti di vantaggio, sul 17-7, a 3’23” dalla fine del periodo. Negli ultimi minuti, Agliana, con un paio di rimbalzi offensivi, riesce a ridurre lo svantaggio, ed alla fine dei primi 10’ di gioco, la Toscana Food Don Bosco è avanti di 6, sul 23-17. In avvio del secondo periodo la Toscana Food, con una tripla di Regoli ed una conclusione ravvicinata di Di Sacco, tocca il +11,sul 28-17, massimo vantaggio del confronto.

Agliana, però, stampa un controparziale di 9-0, tornando a contatto, per poi impattare il confronto a quota 30. Da lì in poi il confronto si snoda sui binari di un equilibrio quasi perfetto, rotto da una tripla di Baroni a 2” dalla fine che, a metà gara, regala alla Toscana Food Don Bosco due lunghezze di vantaggio, sul 38-36. In avvio di ripresa , sono le difese ad avere la meglio sui rispettivi attacchi, fino a quando la Toscana Food, con due triple consecutive di Tartamella, prende in mano il punteggio allungando fino al +6, sul 49-43, a 4’15” dall’ultima pausa.

Gli ospiti però non mollano e ricuciono subito lo strappo, mettendo il naso avanti grazie ad un parziale di 12-2, sul 55-51, prima di un altro allungo della Toscana Food, brava a chiudere il periodo con una lunghezza di vantaggio.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza dell’ultimo quarto è la Toscana Food che, con un parziale di 5-0 – canestro di Bandini e tripla di Tartamella – prova, senza riuscirci, ad allungare, complice la reazione di Agliana.

La Toscana Food Don Bosco, però, vuol portare a casa i due punti e, presa per mano da un Tartamella in formato deluxe, già a quota 30 a 5’ dalla fine, strappa ancora, prendendo cinque punti di margine, subito rintuzzati da sei punti di fila di Nesi.

Da lì in poi è un’emozione continua, con le due squadre a ribattere colpo su colpo, fino al 72-72 che allunga la partita ai supplementari. Nei 5’ dell’overtime, regna sovrano l’equilibrio, rotto soltanto dalla maggior precisione ai liberi di Agliana, alla fine vittoriosa per 77-76. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da lode quella di capitan Tartamella, con 32 punti top scorer del confronto.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Agliana 76-77

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano, Bandini 9, Dodoli 1, Baroni 9, Tartamella 32, Idone, Giachetti 6, Regoli 3, Di Dato, Crocetta 5, Di Sacco 5, Balestri 6. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 23-17; 38-36; 55-51; 72-72; 76-77