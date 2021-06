Home

La Toscana Food chiude la stagione battendo la Synergy Valdarno

6 Giugno 2021

Livorno 6 giugno 2021

Finisce con un’altra bella vittoria la stagione della Toscana Food Don Bosco; a fare le spese della superiorità degli uomini di Marco Aprea è la Synergy Valdarno, che pure arrivava al “PalaMacchia” con l’assoluta necessità di conquistare due punti, utili per scongiurare le forche caudine dei playout.

Una differenza di motivazioni che si vede solo nei primi minuti di gioco, quando la Synergy tiene botta alla Toscana Food, brava a trovare con grande continuità il canestro avversario, pur concedendo qualcosa di troppo agli ospiti, trascinati da un ottimo Brandini.

Lo dice anche il punteggio del primo quarto, terminato coi i labronici avanti di 5 punti, sul 26-21.

Il break decisivo arriva nel secondo quarto, la Toscana Food continua a trovare il canestro avversario, stringe nel contempo le maglie in difesa e scappa via.

La Synergy nel secondo quarto segna appena 10 punti ed all’intervallo lungo la partita è già indirizzata, lo dicono i 17 punti di vantaggio dei padroni di casa, sul 48-31.

Poco cambia al rientro dagli spogliatoi, e la Toscana Food allunga fino al + 25 mettendo in ghiaccio i due punti. Da quel momento in poi è solo accademia, con i due coach che danno ampio spazio alle rispettive panchine, e la Synergy ne approfitta, nel terzo quarto, per ridurre lo svantaggio, senza però mai arrivare a mettere in discussione il risultato finale, tanto che alla fine il tabellone del “PalaMacchia” recita 80-70 per la Toscana Food, regalando agli uomini di Marco Aprea la terza vittoria consecutiva, mantenendo così i rossoblu in vetta al girone, modo migliore per onorare un campionato al di sopra di ogni più rosea aspettativa,con l’obiettivo salvezza centrato con largo anticipo.

Tra i singoli da segnalare ben quattro uomini in doppia cifra: i due gemelli Matteo e Filippo Paoli, autori rispettivamente di 10 e 15 punti, Kuuba (12) ed Ense (13).

La parole di coach Aprea

Esprime grande soddisfazione, il coach della Toscana Food Don Bosco per la terza vittoria consecutiva della sua squadra, modo migliore per chiudere un torneo ricco di soddisfazioni: “Anche questa ultima esibizione, aldilà dell’ultimo quarto nel quale abbiamo tirato i remi in barca, ha rispecchiato il nostro andamento nella seconda fase; abbiamo difeso molto bene, con grande intensità, conquistando la sesta vittoria su otto partite giocate, un bilancio che mi lascia molto soddisfatto anche per il tipo di approccio, tecnico e mentale, dei miei ragazzi che, tra l’altro, sono molto cresciuti durante l’arco della stagione.”

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco – Synergy Valdarno 80-70

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco: Mori 9, Mezzacapo, Carlotti 3, Ense 13, Filippo Paoli 15, Ciano, Kuuba 12, Mazzantini 6, Vespasiani, Malfatti 7, Fantoni 5, Matteo Paoli 10. All. Marco Aprea, Ass. Gabriele Ricci

Parziali: 26-21; 48-31; 72-51; 80-70

