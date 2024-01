Home

Basket

12 Gennaio 2024

La Toscana Food Don Bosco cede alla Sancat Firenze

Livorno 12 gennaio 2024 – La Toscana Food Don Bosco cede alla Sancat Firenze

Finisce con una sconfitta la prima uscita del nuovo anno della Toscana Food Don Bosco nel duro campionato di Serie C; la compagine guidata da Francesco Barilla, senza il suo miglior realizzatore Iker Ciano, deve arrendersi ad una delle migliori squadre del torneo, la Sancat Firenze, che con questi due punti aggancia la seconda posizione. La Toscana Food, invece, rimane a -2 dalla quarta posizione, occupata da Pontedera, di platino perché consente di agganciare la salvezza già al termine della prima fase.

LA CRONACA – Nella Toscana Food il tecnico Francesco Barilla, ancora senza l’infortunato Iker Ciano, si affida al quintetto composto da Bandini, Tartamella, Giachetti, Balestra e Di Sacco; risponde il coach della Sancat, Simone Lilli, spedendo in quintetto Ricci, Pinarelli, Magini, Pracchia e Berti.

L’avvio di partita è sui binari di un equilibrio perfetto, poi la Sancat piazza un parziale di 9-0, allungando fino al +8, costringendo coach Barilla al primo time-out del confronto.

Il minuto porta frutti copioso, con la Toscana Food che, con due canestri dalla media di Deri ed una penetrazione di Lamperi, stampa un parziale di 6-0, tornando a contatto dei fiorentini che però non ci stanno ed in chiusura di periodo allungano nuovamente, chiudendo il quarto iniziale sul 20-14.

In avvio del secondo periodo la Sancat esce meglio dai blocchi e stampa un parziale di 6-0, toccando il massimo vantaggio di 12 punti, sul 26-14.

Barilla prova a scuotere i suoi chiedendo un minuto di sospensione ma stavolta il time-out non sortisce effetto e gli ospiti, al di là di un velleitario tentativo di rimonta della Toscana Food, arrivano fino al +19, sul 35-18, a 3’44” dalla sirena di metà partita, per poi sfondare anche il muro dei 20 punti di vantaggio a metà partita, sul 45-23.

Anche dopo il rientro dagli spogliatoi, il refrain del match non cambia, con la Toscana Food che stenta a trovare il canestro avversario e la Sancat che mantiene agevolmente in mano le redini del confronto per poi chiudere, nonostante i generosi tentativi di rimonta della Toscana Food, con lunghezze di vantaggio, con il punteggio di 70-57. In una partita nella quale la Toscana Food ha tirato con percentuali davvero basse, da ricordare i 12 di Deri, in appena 17’ di utilizzo, complice un lieve infortunio, ed i 9 di Lamperi.

Toscana Food Don Bosco Pallacanestro Livorno – Sancat Firenze 57-70

Toscana Food Don Bosco Pallacanestro Livorno:

Bandini 6, Dodoli 4, Baroni 6, Tartamella 1, Lamperi 9, Giachetti 7, Regoli, Spinelli, Crocetta, Deri 12; Di Sacco 6, Balestri 6. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza.

Parziali: 14-20; 45-23; 41-58; 57-70

