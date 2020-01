Home

La Toscana Food Don Bosco torna sul parquet ed ospita il Montale

24 gennaio 2020

La Toscana Food Don Bosco torna sul parquet ed ospita il Montale

Livorno 24 gennaio 2020 – Dopo una settimana di sosta per onorare il turno di riposo, la Toscana Food Pallacanestro Don Bosco torna sul parquet; lo fa davanti al pubblico amico del “PalaMacchia”, ospitando Montale, una squadra che sta tenendo un andamento nettamente superiore alle aspettative. La squadra guidata da Della Rosa, infatti, naviga in un tranquillo centro classifica, con 14 punti, ed arriva in terra labronica fresca del bel successo casalingo contro Valdisieve. Quella contro i pistoiesi, però, è per la Toscana Food la classica partita da vincere: i ragazzi di Marco Aprea, infatti, pur fornendo a tratti ottime prestazioni, in classifica navigano con appena 4 punti, bottino da migliorare nella sfida contro Riismaa e compagni. Primo step per portare a casa i due punti sta nel bloccare proprio la bionda ala di Montale, miglior marcatore del torneo, in barba ai suoi appena 18 anni, con quasi 24 punti di media, e le percentuale degli ospiti, fin qui bravi a realizzare con il 50 % da due punti ed il 31 nelle “triple”. Cifre migliori di quella della Toscana Food Don Bosco, che invece impatta sostanzialmente la lotta sotto le plance. Ne è convinto anche il coach labronico, Marco Aprea: “La gara di domenica rappresenta una sorta di ultima spiaggia; per noi è la prima partita del girone di ritorno dopo il turno di riposo, è assolutamente necessario cogliere i due punti per iniziarlo nel miglior modo possibile. Per bissare il successo dell’andata dovremo alzare la nostra intensità difensiva, per abbassare le loro percentuali e limitare l’impatto di Riismaa, miglior marcatore del girone, ed Evotti, pivot tanto atipico quanto pericoloso. In definitiva una partita difficile, ma che dobbiamo provare a portare a casa, facendo leva sulla grande intensità e sul grande agonismo, qualità che dovremo mettere in campo per gli interi 40’.”

Palla a due in programma per domenica prossima, alle ore 18:00