Home

Cronaca

La Toscana sorpassa il limite dei 250 casi per centomila abitanti. Oggi altri 1631 positivi

Cronaca

1 Aprile 2021

La Toscana sorpassa il limite dei 250 casi per centomila abitanti. Oggi altri 1631 positivi

Toscana (Livorno) 1 aprile 2021

Con i dati comunicati oggi dalla Regione Toscana, abbiamo raggiunto il numero totale di 9732 positivi

Ricordiamo che la settimana di riferimento per i dati covid ed eventuali cambiamenti di colore va dal venerdì al giovedì. Poi gli eventuali cambiamenti entrano in vigore dal lunedì successivo

Questi i dati della settimana che va da venerdì 26 marzo a giovedì 1 aprile 2021

26/03/21 27/03/21 28/03/21 29/03/21 30/03/21 31/03/21 01/04/21 1527 1467 1368 1021 1180 1538 1631

La scorsa settimana si erano registrati 9150 nuovi casi positivi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani annunciava:

“I dati della Toscana hanno un valore di contagi su 7 giorni pari a 251 su 100mila abitanti, rispetto al limite previsto dal decreto legge approvato dal Governo Draghi di 250 su 100mila abitanti … “.

Se la passata settimana la Toscana è diventata zona rossa automatica per “uno in più”, questa settimana il limite è superato.

Non rimane che attendere domani in attesa dell’ufficialità e dell’ordinanza del ministro Speranza

Ancora da capire se il provvedimento durerà un’altra settimana (comunque da mercoledì 7 aprile fino al 14) o, come avvenuto in altre occasioni, per due settimane

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin