Home

Attualità

La Toscana tutela i balneari, approvata legge regionale

Attualità

24 Luglio 2024

La Toscana tutela i balneari, approvata legge regionale

Il consigliere regionale PD e presidente della Commissione Sviluppo Economico illustra in Aula la nuova normativa sulle concessioni demaniali marittime

Livorno 24 luglio 2024 – La Toscana tutela i balneari, approvata legge regionale

Balneari, approvata la legge regionale; Anselmi (PD): “Intervento necessario per dare risposte uniformi ai Comuni costieri”

“La Toscana interviene su un tema complesso come quello delle concessioni demaniali marittime, fornendo un quadro di riferimento chiaro alle amministrazioni locali e tutelando un sistema imprenditoriale che qualifica l’offerta turistica della Toscana.

Questa proposta di legge modifica la normativa regionale (l.r. 31/2016), con la quale la Toscana è stata una delle prime regioni a tracciare un percorso in questo ambito.

Due erano gli elementi qualificanti della proposta toscana:

un sistema di premialità per l’affidamento delle concessioni alle imprese con progetti di interesse generale;

l’equo indennizzo per il concessionario uscente a carico del soggetto eventualmente subentrante che avesse prevalso nella procedura competitiva.

A seguito della sentenza della Consulta del 2017, che colpì in particolare l’aspetto dell’equo indennizzo in seguito introdotto nell’ordinamento dalla Legge N. 118/22, e in vista della scadenza delle concessioni fissata al 31 dicembre 2024; la Regione Toscana ha ritenuto urgente fornire un riferimento coordinato ai 34 Comuni costieri, che devono avviare le procedure senza un quadro uniforme a cui ispirarsi. Dopo un confronto serio in commissione, abbiamo rafforzato le motivazioni di questo nuovo intervento normativo.

Attraverso un emendamento che fa riferimento al recente nuovo quadro normativo e giurisprudenziale (sentenze Consiglio di Stato) abbiamo chiarito che questa legge secondo il nostro punto di vista non invade la tutela della concorrenza nella parte relativa all’equo indennizzo. Vengono bilanciati con tutelati degli investimenti non ammortizzati e il valore d’impresa generato nel tempo.

Con questa legge regionale si intende offrire ai Comuni e al sistema imprenditoriale un quadro amministrativo di riferimento omogeneo a livello regionale, in attesa di un intervento statale.

Il nostro obiettivo rimane quello di fornire risposte adeguate alle amministrazioni locali, che devono gestire una questione complessa con importanti ricadute sul tessuto sociale dei territori, e di supportare un segmento economico dinamico della nostra regione”.

Lo dichiara Gianni Anselmi, consigliere regionale PD e presidente della Commissione Sviluppo Economico, a seguito dell’approvazione della PDL “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime”.

La Toscana tutela i balneari, approvata legge regionale