La velostazione di piazza Dante, un’opportunità per la mobilità ciclabile. Bando da 40mila euro per il terzo settore

17 Luglio 2023

Livorno, 17 luglio 2023 –

Tra le azioni strategiche previste dal PUMS, il Piano urbano della mobilità sostenibile che l’Amministrazione comunale ha approvato nel maggio del 2021, grande rilievo assumono quelle volte a incrementare gli spazi per la sosta delle biciclette, anche in funzione del nuovo riparto modale della città che prevede un aumento del 9% della mobilità dolce.

In quest’ottica, e nell’ambito di un più ampio progetto di trasformazione urbana dell’area della stazione ferroviaria, il Comune ha realizzato in piazza Dante una velostazione, una struttura videosorvegliata e protetta dove le biciclette potranno essere lasciate in custodia in sicurezza.

L’Amministrazione intende adesso valorizzare questo nuovo impianto tramite una gestione inclusiva e sociale che vada al di là della semplice gestione commerciale. Il bando per individuare il soggetto gestore è infatti rivolto al terzo settore (ai sensi dell’art. 4 del D. lgs. 117/2017). I soggetti interessati possono partecipare al bando anche in forma di raggruppamento non formalizzato.

La presenza di realtà del terzo settore consentirà di riqualificare l’area antistante la stazione ferroviaria non solo mediante interventi di ristrutturazione ma anche con attività di rigenerazione sociale e con iniziative finalizzate alla tutela ambientale, promuovendo la mobilità sostenibile ed in particolare quella ciclabile ed intermodale.

Tra le possibili azioni previste dal bando ci sono infatti l’attivazione di uno sportello della mobilità ciclabile ed intermodale, attività di diffusione e comunicazione delle iniziative del progetto, azioni innovative per la mobilità ciclabile, la cura dell’area antistante che dovrà essere un luogo accessibile ed attrattivo per gli utenti, i quali dovranno ricevere adeguata assistenza.

La durata del contratto sarà di 24 mesi. A copertura delle spese, il soggetto gestore potrà contare sugli introiti per il posteggio delle bici e sugli introiti da altre eventuali attività progettuali, integrati da risorse del Bilancio Comunale stanziate fino ad un massimo di 40mila euro per un periodo di 24 mesi (20mila euro l’anno) a copertura delle spese effettivamente sostenute.

La ciclostazione, posta sul lato sud di piazza Dante, è dotata di 240 stalli per biciclette disposti su due piani, 4 stalli con infrastruttura per la ricarica di e-bike, una stazione di riparazione bici self-service, una struttura interna di 27 mq dotata di sala, antibagno e bagno, con impianto di condizionamento/riscaldamento, impianto di videosorveglianza, impianto di illuminazione con sensori di presenza, connessione alla rete, sistema elettronico in grado di garantire l’accesso degli utenti alla ciclostazione 24 ore su 24 ore e 7 giorni su 7.

“Riteniamo – ha dichiarato l’assessora alla mobilità e all’ambiente Giovanna Cepparello – che una gestione puramente commerciale rischierebbe di non valorizzare questa infrastruttura. Puntiamo invece su soggetti che possano cogliere le opportunità connesse con la velostazione, nel senso della promozione del turismo ciclabile e della mobilità sostenibile, mettendola anche in rete con altre realtà simili a livello regionale o nazionale”.

Il sindaco Luca Salvetti ha invece sottolineato l’importanza di questo nuovo impianto, snodo importante della Ciclovia tirrenica e opera coerente con il progetto comunale di riqualificazione di piazza Dante che presto vedrà partire i lavori, insieme agli interventi di ristrutturazione della Stazione predisposti dalle Ferrovie dello Stato, e lungo un asse che congiungerà la zona della Stazione alle rinate Terme del Corallo, dopo l’abbattimento dell’attuale cavalcaferrovia.

