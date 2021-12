Home

6 Dicembre 2021

La venerabile Ani Ciampa Tashi a Livorno. Due incontri di meditazione con la monaca buddista

Livorno, 06 dicembre 2021

Torna a Livorno, al Centro Yoga Time – spazio per la cura del sé – Asd (via Grande 189 Livorno), la venerabile Ani Ciampa Tashi.

Si tratta di due incontri di meditazione analitica che si terranno sabato 11 e domenica 12 dicembre.

La meditazione analitica, non è una meditazione a carattere religioso, ma offre l’opportunità di conoscere il funzionamento della nostra mente mettendo a disposizione gli strumenti più idonei ad educarla allo scopo di essere più sereni e quindi più felici.

Dopo un lungo anno di ritiro volto allo studio e al silenzio, la venerabile Tashi tornerà a guidare sapientemente i partecipanti, nel percorso di crescita, attraverso l’arte meditativa.

Il calendario dei primi due incontri è il seguente:

sabato 11 dicembre dalle 17.00 alle 19.00;

domenica 12 dalle 10.00 alle 12.00.

Gli incontri si svolgono in presenza e vengono disciplinati secondo quanto disposto dalle regole ministeriali anti Covid 19. Per partecipare occorre quindi essere in possesso del Green Pass.

Dal momento che i posti sono limitati è indispensabile la prenotazione su www.yogatime.it – 0586.951914 – 347.5767573 – 347.3460133 – 328.9799061.

Ciampa Tashi è una monaca buddhista della tradizione tibetana, nata e vissuta in Italia.

Da più di 15 anni fornisce istruzioni sulla meditazione, conduce incontri e ritiri in vari centri. Discepola del Maestro Ghesce Ciampa Gyatso e Ghesce Sonam Jangchup, ha preso parte agli studi di Dharma buddhista presso l’organizzazione internazionale FPMT.

È socia dell’associazione “LiberazioneNellaPrigione” ed è operatrice presso le carceri di Livorno per divulgare la pratica della consapevolezza e della meditazione alle persone detenute da molti anni.

