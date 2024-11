Livorno 22 novembre 2024 La vera storia della Marijuana, Libertà Livorno proietta il docufilm di Massimo Marzucco

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla proiezione del docufilm La vera storia della Marijuana di Massimo Mazzucco, presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 23 Novembre 2024, alle ore 18.00

Conosciuta fin dall’antichità come pianta miracolosa, come sorella dell’uomo, come dono divino, la pianta di cannabis ha sempre rappresentato per l’uomo una preziosa fonte per la produzione di tessuti, di carta, di cibo e di materiale combustibile, oltre a fornire una vastissima gamma di rimedi medicinali. Ma da un giorno all’altro questa pianta miracolosa è diventata il frutto proibito, la radice di ogni male, la fonte di peccato, perversione e immoralità che poteva facilmente portare alla follia. Che cosa c’era dietro a questa improvvisa demonizzazione della marijuana? Chi era Harry Anslinger, l’uomo che fece proibire la marijuana in tutto il mondo, e chi lo finanziava nell’oscurità? […] A chi giova davvero questa ossessiva, incessante e terrificante guerra alla marijuana? E che cosa sta perdendo l’umanità, nel mantenere questa proibizione?

Dopo la proiezione, dibattito in collegamento video col regista Massimo Mazzucco.

Seguirà aperitivo (non apericena).

Ingresso a offerta libera e consapevole.