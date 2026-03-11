Home

La Via Lattea e le sue stelle, conferenza della Società Astronomica Livornese al museo di Storia Naturale

11 Marzo 2026

Livorno 111 marzo 2026 La Via Lattea e le sue stelle, conferenza della Società Astronomica Livornese al museo di Storia Naturale

Giovedi 12 marzo alle ore 17.00, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è in programma una conferenza di Germano Sacco, dell’INAF – Osservatorio di Arcetri, dal titolo “La Via Lattea e le sue stelle”.

L’iniziativa, a cura della Società Astronomica Livornese, vuole offrire un affascinante viaggio alla scoperta della nostra galassia: come gli astronomi la studiano, come è stata individuata la sua struttura e quali sono le più importanti scoperte degli ultimi anni. Studiare la Via Lattea, infatti, significa comprendere meglio le origini del nostro sistema solare e l’evoluzione delle galassie nell’Universo.

Germano Sacco si occupa da molti anni dello studio delle stelle nelle prime fasi della loro evoluzione e partecipa a importanti campagne osservative internazionali. Dopo il dottorato all’Università di Palermo ha lavorato negli Stati Uniti e oggi è ricercatore presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Per informazioni: segreterie.museo@provincia. livorno.it , tel. 0586/266711-34