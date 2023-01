La video denuncia: “Lavatrice e mobili lanciati per le scale in via Bengasi”

Home

18 Gennaio 2023

Livorno 18 gennaio 2023

“Lavatrice e mobili lanciati per le scale” in via Bengasi, è la denuncia web del consigliere comunale della Lega, Alessandro Perini

Il fatto sarebbe avvenuto ieri, 17 gennaio intorno alle ore 22.00

Secondo quanto scritto dal Perini a tirare mobili e lavatrice per le scale dopo una violenta lite, sarebbero degli occupanti abusivi. Da qui l’attacco all’amministrazione Salvetti che per il consigliere: “sonnecchia e tollera la presenza abusiva e pericolosa di queste persone”.

Nelle righe scritte sul web dal rappresentante del carroccio dichiara che “le forze dell’ordine non avevano disponibilità per intervenire”

Alessandro Perini sottolinea inoltre che: “Gli altri abitanti sono spaventati e non ne possono più di vivere nel degrado e di essere presi in giro dalle Istituzioni. Sindaco e questore battano un colpo (se ci sono)”

Il video reso pubblico dal consigliere Perini sulla sua pagina Facebook

Il post sulla pagina Facebook del consigliere Perini

