1 Ottobre 2025

Livorno 1 ottobre 2025 La Virginia Zim ha lasciato Livorno, Cgil: “Grande vittoria per tutta la comunità”

A seguito delle proteste e della mobilitazione messe in atto in questi giorni dai lavoratori e dalle lavoratrici portuali la nave battente bandiera israeliana Zim Virginia ha lasciato il porto di Livorno senza scaricare o imbarcare alcuna merce.

“Un risultato importante – dichiara il segretario generale Cgil Livorno Gianfranco Francese – non solo per la comunità portuale ma per tutta la città. La comunità portuale labronica rigetta con forza la strategia genocida del governo Netanyahu.

Due giorni fa la Filt-Cgil aveva ufficialmente comunicato l’interruzione delle clausole di raffreddamento e l’indizione dello sciopero per tutte quelle operazioni portuali riferibili a questo tipo di traffici.

Davanti al Terminal Darsena Toscana è stato poi messo in atto un partecipato presidio di protesta permanente, in attesa dell’arrivo della nave. Ieri la Zim Virginia è attraccata ma i lavoratori portuali hanno fatto subito capire che avrebbero incrociato le braccia e non avrebbero nè imbarcato nè sbarcato alcunchè.

“Ribadiamo che quanto sta avvenendo a Gaza non è una guerra – prosegue Francese – ma un vero e proprio genocidio perpetrato dal governo nazifascista di Netanyahu. La Cgil continuerá a battersi per l’autodeterminazione del popolo palestinese e a sostenere la Global Sumud Flotilla, la più grande operazione umanitaria non governativa che si sia mai vista negli ultimi anni. Se la flottiglia viene attaccata, siamo pronti a dichiarare immediatamente lo sciopero generale”.