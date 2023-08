Home

2 Agosto 2023

Livorno 2 agosto 2023 – La visita sportiva annuale che ha salvato una vita: Il Dott. Rasetti, eroe inaspettato presso il centro medico INLAB

Qualche giorno fa, Mario Melosi si è presentato al centro medico INLAB per la sua consueta visita sportiva annuale, guidato dal Dott. Mario Rasetti, medico sportivo decano della federazione livornese. Quel che sembrava un appuntamento di routine ha invece portato a un evento straordinario che ha avuto un impatto decisivo sulla vita di un paziente.

Di solito, il Dott. Rasetti rinnovava il certificato medico per la pratica sportiva agonistica dopo aver svolto le normali prove sotto sforzo. Tuttavia, questa volta, grazie alla sua meticolosità e attenzione, ha fatto una scoperta cruciale che ha letteralmente salvato la vita del paziente.

Durante le prove sotto sforzo, qualcosa ha insinuato dei dubbi nella mente del Dott. Rasetti, che ha prontamente richiesto un accertamento cardiologico urgente, ignorando la richiesta del paziente di optare per il certificato non agonistico. La determinazione del medico a voler approfondire si è rivelata fondamentale.

Grazie all’attenzione del Dott. Rasetti e alla sua caparbia, è stato possibile individuare una condizione medica urgente e pericolosa che, se non fosse stata scoperta, avrebbe potuto avere conseguenze gravi per il paziente.

Questo evento straordinario ha evidenziato la grande professionalità e l’accoglienza offerte da tutto il personale sanitario coinvolto.

Questo episodio sottolinea l’importanza delle visite mediche regolari, anche quando tutto sembra procedere normalmente. La meticolosità e l’attenzione dei medici possono fare la differenza tra la vita e la morte. Il Dott. Rasetti, con la sua azione tempestiva, ha dimostrato quanto sia fondamentale andare oltre le apparenze per garantire la salute e il benessere dei pazienti. La professionalità del Dott. Rasetti al centro medico INLAB sarà ricordato come un esempio di dedizione e competenza nella professione medica..

Questo episodio serve come monito a tutti gli atleti e agli appassionati di sport, invitandoli a non trascurare le visite mediche e a confidare nella competenza dei professionisti che lavorano per la loro sicurezza e salute

