7 Febbraio 2024

Livorno 7 febbraio 2024 – La vita a Pompei, oggi, conferenza a cura del Gruppo di Antropologia e Archeozoologia al Museo del Mediterraneo

Come si viveva a Pompei, quando l’antica città era al suo massimo splendore? Ne parlerà mercoledi 7 febbraio, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, la prof.ssa Ada Amadei nella conferenza promossa dal Gruppo di Antropologia e Archeozoologia.

Tramite la vita quotidiana di due amici Lucius, contadino con famiglia, e Iginus, tessitore, scapolo in cerca di divertimento, la relatrice racconterà le attività di un giorno di mercato, dove Lucius cercherà di vendere i prodotti che ha coltivato, ed Iginus proverà a trovare clienti per i suoi mantelli, senza disdegnare le molte allettanti distrazioni che la città, prospera e fiorente, offre ad un mercante giovane ed in cerca di divertimento.

I due amici condurranno i partecipanti in giro per la città, offrendo uno spaccato di vita quotidiana e presentando un variegato calendario di sagre e feste cittadine, in un variopinto collage di un’epoca perduta.

