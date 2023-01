Home

La Zona Logistica Semplificata oggetto di una interrogazione a Montecitorio

27 Gennaio 2023

La vicenda era stata sollevata nei giorni scorsi anche dall’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini

Livorno, 27 gennaio 2023

L’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini esprime apprezzamento per l’iniziativa assunta dal deputato Marco Simiani (PD) che, in riferimento all’istituzione della Zona Logistica Semplificata (Zls) in Toscana, ha presentato un’interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto per l’attuazione delle ZLS è in attesa dal mese di aprile 2022 (anno in cui anche il PD era al governo con Draghi) e il deputato PD Marco Simiani (PD) ne denuncia i ritardi all’attuale Governo in carica da Ottobre 2022

“Auspico – dichiara Simoncini – che nei tempi più brevi possibile ci possa essere una risposta a questa interrogazione presentata dal deputato del Pd e soprattutto ci possa essere l’atto finale di istituzione della Zls”.

Reca, infatti, la data di aprile 2022 la delibera con la quale la Regione Toscana ha inviato al Governo tutti i chiarimenti richiesti rispetto alla Zls Toscana per la quale ha individuato quale area per l’istituzione i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato oltre all’aeroporto di Pisa.

Il documento è stato trasmesso al Ministero per l’atto finale, ma ad oggi il decreto non è stato ancora emanato.

“Non si capisce perché continuino a passare i mesi – afferma l’Assessore – senza che si arrivi all’istituzione di questo strumento che è importante per il nostro territorio e per il territorio della Toscana. E’ importante che un atto parlamentare ne richiami l’urgenza”.

Nella delibera regionale la Zls si propone come elemento propulsore della crescita degli scambi nella Regione Toscana e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell’Area della costa, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli di crisi industriale”.

