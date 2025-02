Home

La Zona logistica semplificata Toscana diventa operativa, istituito il Comitato di indirizzo

7 Febbraio 2025

Livorno 7 febbraio 2025 La Zona logistica semplificata Toscana diventa operativa, istituito il Comitato di indirizzo

Diventa operativa la Zona logistica semplificata Toscana, permettendo così alle imprese dei territori coinvolti di accedere ai vantaggi che ne derivano. Il Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha infatti approvato pochi giorni fa il decreto che istituisce il Comitato di indirizzo, organo di governo della stessa ZLS insieme alla Cabina di regia.

“L’istituzione del Comitato di indirizzo – ha commentato il presidente Eugenio Giani – rappresenta un passo fondamentale per il rilancio della competitività del sistema economico e produttivo toscano. La ZLS nasce per ridurre i tempi per il rilascio delle autorizzazioni e così attrarre investimenti, favorire la crescita delle imprese e potenziare la connessione tra le aree portuali e il tessuto industriale della regione”. “Il Comitato – ha aggiunto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – garantirà un coordinamento efficace delle politiche di sviluppo logistico e industriale, lavorando in stretta sinergia con il Dipartimento per le politiche di coesione. Il suo lavoro sarà fondamentale per semplificare le procedure amministrative e sostenere la creazione di zone franche doganali, offrendo nuove opportunità per le imprese toscane e per l’attrazione di capitali esteri, anche grazie all’attivazione di nuovi strumenti, come lo Sportello Unico regionale per la ZLS. L’obiettivo è chiaro: fare della Toscana un punto di riferimento per l’innovazione logistica e la crescita sostenibile, valorizzando le risorse esistenti”.

Ricordiamo la sua composizione:

a) il Presidente della Regione Toscana o suo delegato, che lo presiede;

b) i Presidenti delle due Autorità Portuali che insistono nell’area, vale a dire l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

c) un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

f) l’Amministratore Unico del Consorzio industriale che insiste nell’area, vale a dire il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (ZIA);

g) i Presidenti delle province di Massa Carrara, Livorno, Prato e Pisa in qualità di uditori o loro delegati;

h) il Presidente della Città Metropolitana di Firenze in qualità di uditore o suo delegato;

h) i Sindaci dei comuni di Carrara, Collesalvetti, Campi Bisenzio, Livorno, Massa, Piombino, Pisa, Portoferraio e Prato in qualità di uditori o loro delegati.

Spettano al Comitato di indirizzo tutti i compiti previsti dal Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (DPCM 4 marzo 2024 n.40). L’obiettivo è attuare le funzioni della ZLS, coordinare le procedure insediative (semplificando i procedimenti e riducendo i tempi di risposta alle imprese), garantire un raccordo tra tutti gli enti la cui competenza opera su tali territori, dalle Autorità di sistema per i porti, agli enti locali, le Camere di commercio, il Consorzio ZIA, sino all’Agenzia delle dogane. Senza ovviamente tralasciare il sostegno economico alle imprese, sia diretto, che attraverso un regime fiscale agevolato.

La Regione nei prossimi giorni, oltre a recepire il decreto ministeriale e ad organizzare la struttura interna, convocherà tutti gli attori del sistema (anche soggetti esclusi dal decreto come gli interporti fondamentali a definire il sistema nella sua completezza) per dare seguito alla istituzione degli organi politici e tecnici della ZLS ed avviarne l’operatività, con l’inizio del percorso che, tra le altre cose, potrà portare all’istituzione di un unico SUAP (Sportello per le attività produttive) di tutta la ZLS.

