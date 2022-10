Home

Cronaca

L’abbraccio tra Sole e Luna, le immagini dell’eclissi parziale immortalate dai soci Alsa

Cronaca

26 Ottobre 2022

L’abbraccio tra Sole e Luna, le immagini dell’eclissi parziale immortalate dai soci Alsa

L’ABBRACCIO TRA LA LUNA ED IL SOLE

Livorno 26 ottobre 2022

Ieri, 25 Ottobre due soci dell’A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche) Luciano Milianti e Fabrizio Guasconi, hanno sfidato le nuvole, ed utilizzando il telescopio solare, immortalato l’eclissi parziale di Sole visibile dall’Italia.

Le immagini sono state trasmesse in diretta Facebook: dalle ore 11:21 (ora di inizio) alle ore 13:13 (ora di fine) ed è stato possibile ammirare il lento avanzamento della luna sopra il disco luminoso del sole. Un evento raro che si ripeterà solo tra quattro anni.

Ma alcune volte gli strumenti più semplici di uso quotidiano possono diventare un mezzo per parlare di argomenti scientifici in modo divertente ma rigoroso.

Durante un’eclisse parziale di sole, l’ultima visibile dall’Italia proprio poche ore fa, abbiamo proiettato l’immagine del Sole sfruttando il procedimento della stenoscopia che utilizza il principio della camera oscura ovvero un piccolo foro che funziona come un obbiettivo capace di proiettare la luce e creare un’immagine.

Nel nostro caso è stato usato un colapasta che con i sui fori circolari ha permesso di proiettare su una parete il disco del Sole in parte eclissato dalla Luna, rendendolo visibile con estrema facilità ma soprattutto non rischioso per gli occhi.

Continua inoltre la mostra “Immagini dall’Universo” un viaggio tra le meraviglie del cielo attraverso le stagioni, tutte le foto sono scattate sotto cieli livornesi.

La mostra è visitabile presso il museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma 234, fino al 30 Ottobre la mattina dal martedì al sabato, ore 9 – 13 ed il pomeriggio il martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15 – 19. Biglietto unico: 3 € (gratis per i bambini sotto i 6 anni).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin