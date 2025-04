Home

Laboratori analisi, ulteriori problemi nella notte. La posizione di Estar

29 Aprile 2025

Laboratori analisi, ulteriori problemi nella notte. La posizione di Estar

Livorno 29 aprile 2025

Nella notte del 28 aprile notte si sono presentati ulteriori problemi alle infrastrutture tecnologiche dei nuovi laboratori di analisi regionali, in particolare di AOU Meyer IRCSS, FTGM, AUSL Toscana Centro e AUSL Toscana Nord Ovest zona Livorno, diversi da quelli che si erano verificati lo scorso giovedì e che erano stati risolti nell’arco della mattinata.

Le ragioni dei nuovi blocchi, in corso dalla scorsa notte, sono ancora sotto analisi da parte del fornitore e della struttura cloud di Regione Toscana. Da quando i blocchi si sono presentati per la prima volta, ESTAR ha ingaggiato nuovamente e formalmente i fornitori sollecitando la soluzione immediata e comunicando l’erogazione delle penali contrattuali previste e dei danni economici subiti dal sistema sanitario di Regione Toscana.

I fornitori sono stati convocati nuovamente da ESTAR oggi pomeriggio e sono al lavoro per risolvere stabilmente e definitivamente la situazione, nel frattempo hanno messo in atto soluzioni provvisorie per limitare al massimo possibile i disagi per cittadini e operatori. E’ stato costituito tra ESTAR ed i fornitori un gruppo stabile di monitoraggio pro-attivo che monitorerà costantemente la situazione.