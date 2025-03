Home

Laboratorio analisi dell’ospedale, Cgil: servono 6 assunzioni, risposte concrete o scatterà lo stato di agitazione

22 Marzo 2025

Livorno, 22 marzo 2025

All’ospedale di Livorno è necessaria l’assunzione di 6 tecnici di laboratorio. I tecnici attuali – vista la dotazione organica insufficiente – non sono infatti in grado di sopperire ai carichi di lavoro sempre crescenti. Tutto ciò malgrado il proprio impegno e la propria dedizione. Servono risposte veloci, anche perché a quanto abbiamo appreso un’altra tecnica di laboratorio è stata recentemente adibita ad un’altra mansione.

Da sottolineare che se non verranno al più presto presi provvedimenti in termini di assunzioni non potrà neanche essere garantito un diritto fondamentale come le ferie.

Alle criticità legate alla mancanza di personale si devono aggiungere le problematiche tecniche legate al nuovo sistema informativo di laboratorio (LIS), in particolare per quanto riguarda la stampa delle etichette delle analisi: il personale – malgrado tutto l’impegno e la volontà possibili – non è infatti in grado di assicurare tempi di refertazione consoni. Tutto ciò è inaccettabile.

Chiediamo urgentemente l’apertura di un tavolo per discutere di tutte queste problematiche,

In mancanza di risposte positive attiveremo lo stato di agitazione di tutto il personale del laboratorio d’analisi dell’ospedale di Livorno.

E’ quanto dichiarato da Simone Assirelli (segreteria Fp-Cgil provincia di Livorno) e Ilaria Dionisi (delegata sindacale Fp-Cgil)