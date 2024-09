Home

Eventi

Laboratorio di argilla, al Centro Donna un corso per apprendere le tecniche di lavorazione

Eventi

27 Settembre 2024

Laboratorio di argilla, al Centro Donna un corso per apprendere le tecniche di lavorazione

Livorno 27 settembre 2024 – Laboratorio di argilla, al Centro Donna un corso per apprendere le tecniche di lavorazione e vivere un’esperienza tattile, creativa e sensoriale

Partirà mercoledì 16 ottobre al Centro Donna del Comune di Livorno un laboratorio per la lavorazione dell’argilla.

Il progetto è proposto e condotto da Alessandra Fierli, presidente dell’Associazione Randi.

Il laboratorio, totalmente gratuito, è previsto per un massimo di 10 donne, non richiede abilità artistiche o manuali e vi si può accedere in qualunque momento purché non si superi il numero massimo di presenze previste.

Le donne che frequenteranno il laboratorio apprenderanno le tecniche per la lavorazione dell’argilla, partendo dall’ideazione del progetto sino alla realizzazione completa del manufatto. Quello che più conta nel laboratorio però è l’esperienza tattile, creativa, sensoriale: plasmare, sporcarsi le mani modellando l’argilla, aiuta a scaricare tensioni, alleggerire vissuti di sofferenza, creare uno spazio in cui confrontarsi, parlare e imparare.

Il laboratorio avrà cadenza bisettimanale e si svolgerà dalle ore 17 alle ore 19.

Per iscrizioni:

Centro Donna del Comune di Livorno

via Strozzi, 3

tel. 0586 890053

(lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 17 alle 19)

Associazione Randi

piazza XX Settembre, 1G

tel. 0586 401330

(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)