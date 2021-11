Home

L’Accademia Navale inaugura l’anno accademico (Foto)

19 Novembre 2021

Presente Stefania Pucciarelli (Lega) sottosegretario di Stato al Ministero della difesa nel governo Draghi

Livorno 19 novembre 2021

Si è svolta questa mattina all’Accademia Navale di Livorno la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio Enrico Credendino e di autorità civili e militari.

Nel corso della cerimonia, la professoressa Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha tenuto una lectio magistralis dal titolo: “Scienza e società: una rinnovata sfida per la ricerca”.

La cerimonia di quest’anno cade nel 140ennale della fondazione dell’Accademia Navale, sorta a Livorno il 6 novembre 1881, dall’unione delle scuole navali pre-unitarie di Genova e di Napoli per volontà dell’allora ministro della Marina Benedetto Brin.

All’evento presenti anche esponenti del mondo accademico, a testimonianza dell’importanza che l’istruzione universitaria riveste nel complesso percorso di formazione degli ufficiali della Marina Militare, suggellata da un rapporto di collaborazione continuo tra l’Accademia Navale e gli atenei di riferimento di Pisa, Genova, Napoli e Trieste.

Durante l’evento sono stati consegnati i galloni di brigadiere ed il distintivo d’onore all’aspirante guardiamarina della terza classe del corso normale risultato primo per media studi ed attitudine al termine dello scorso anno accademico.

Stefania Pucciarelli (Lega) sottosegretario di Stato al Ministero della difesa nel governo Draghi intervenuta alla cerimonia dichiara

“Oggi a Livorno insieme ai giovani della Brigata Allievi dell’Accademia Navale per la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022.

Il percorso intrapreso da questi ragazzi è figlio di una scelta di grande valore e responsabilità: percorrere e sposare pienamente un’esistenza di disciplina, di dedizione, di consacrazione al dovere e di consapevole fedeltà al culto della Patria e dell’Onore, come ricorda il motto che campeggia sulla facciata della Torre dell’Orologio dell’Accademia.

Ai giovani della Brigata Allievi, agli studenti universitari frequentatori dei corsi di Laurea dell’Accademia e ai partecipanti (italiani e delle nazioni alleate e amiche) al Semestre Internazionale, i più tradizionali e marinari auspici di ‘Buon Vento’ per l’impegno in questo Anno Accademico e per le sfide che vi attendono in futuro!”

Foto ufficio stampa Accademia Navale di Livorno

