28 Luglio 2023

L'accordo tra Pielle Livorno e US Basket Livorno è ufficiale

Livorno 28 luglio 2023 – L’accordo tra Pielle Livorno e US Basket Livorno è ufficiale

Le società PIELLEL LIVORNO e U.S. Livorno Basket comunicano con grande orgoglio e soddisfazione di aver raggiunto ufficialmente un accordo di collaborazione in vista delle prossime stagioni.

Le due società, in cui si riconoscono anche i Leoni Amaranto, hanno l’obiettivo primario di creare un percorso di eccellenza dal punto di vista tecnico, sociale ed educativo. Questo grazie al lavoro dei Leoni e dell’U.S., con il supporto in vari aspetti da parte della Pielle, nel minibasket e nel settore giovanile che adesso, oltre alla Promozione e alla Serie C, avrà sbocco anche in campionato di assoluto prestigio come la Serie B Nazionale, per il maschile, e Serie B Regionale per il femminile.

La soddisfazione del presidente dell’U.S. Paolo Vullo:

“È un accordo storico che avrà grande impatto sul territorio. Per noi la soddisfazione più grande è il riconoscimento dato alla qualità del lavoro con cui abbiamo portato avanti il vivaio negli anni. Con questa stretta collaborazione, che avrà ulteriori sviluppi, vogliamo fare ancora meglio grazie alle professionalità che ci sono nel settore giovanile da una parte e a livello professionistico dall’altra”.

Sulla stessa linea d’onda anche Francesco Farneti, numero uno biancoblù:

“È un progetto innovativo a cui lavoravamo da tempo e che siamo entusiasti di poter ufficializzare. Si tratta solo del punto di inizio di un accordo che permetterà a tutti i giovani giocatori di pallacanestro di essere protagonisti in ogni passo della loro crescita. Il settore giovanile è fondamentale per puntare in alto e questa è senza dubbio la soluzione migliore per ottimizzare tempi, forze e risorse”.

Le due società informano che i dettagli dell’operazione, con i valori su cui si fonderà il progetto e gli obiettivi condivisi per il futuro, verranno resi pubblici in una conferenza programmata nei prossimi giorni.

