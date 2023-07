Home

L’acquario spegne 13 candeline, il ricco programma di iniziative per il pubblico dal 29 Luglio al 4 Agosto

27 Luglio 2023

Livorno 27 luglio 2023 – L’acquario spegne 13 candeline, il ricco programma di iniziative per il pubblico dal 29 Luglio al 4 Agosto

In occasione del suo 13° compleanno, che ricorre lunedì 31 Luglio 2023,l’Acquario di Livorno festeggia con i suoi visitatori, proponendo da sabato 29 luglio a venerdì 4 agosto inclusi un ricco programma di attività ed iniziative incluse nel biglietto di ingresso.

Le attività edutainment intendono sensibilizzare il largo pubblico alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente, in particolare quello marino, attraverso il divertimento.

SABATO 29 E DOMENICA 30 LUGLIO – ORE 16.00

Laboratorio sul cyberbullismo e sexting (Durata 1h30) Nelle due giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio alle ore 16.00 si terrà nella Sala del Relitto dell’Acquario di Livorno un laboratorio sul cyberbullismo e il sexting che rientra nell’ambito di <C’è più gusto ad essere unico>, un progetto a livello nazionale di sensibilizzazione sul cyberbullismo promosso dall’Associazione Italiana Cyberbullismo Sexting (A.I.C.S.) in collaborazione con Froneri per l’iconico brand Maxibon, da sempre a fianco dei più giovani. Il progetto è rivolto a ragazzi e loro genitori e tratterà la promozione dell’uso consapevole dei media, la prevenzione del cyberbullismo e la promozione di relazioni sociali inclusive online e nella vita.

Il laboratorio ha una durata di 1h30 e la partecipazione è inclusa nel biglietto di ingresso.

LUNEDI 31 LUGLIO

A tu per tu con un biologo marino – Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Avrai la possibilità di scoprire tutti i segreti e le curiosità del mare con un biologo a disposizione che potrà fornirti tutte le informazioni su importanti temi come l’Osservatorio Toscano per la Biodiversità, il Centro Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine, il Progetto Riforestazione della Posidonia e tanto altro ancora…

Dove:

Sala Cestoni : Il Santuario Pelagos; Cos’è l’Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB), ed il ruolo dell’Acquario di Livorno che ne è Punto Informativo, fino ai S.I.C. alle aree marine protette; cosa fare in caso di avvistamenti di cetacei, squali o tartarughe.

Area Tattile : L’Acquario di Livorno è Centro Recupero e Riabilitazione per Tartarughe Marine; inoltre il Progetto sulla Riforestazione della Posidonia attraverso l’uso di biopolimeri termoplastici biodegradabili. L’importante ruolo della posidonia nell’ossigenare il mare; Progetto Future Mares e tanto altro.

Laboratori didattici “Pesca il pesce giusto” – Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Sala del Relitto

Per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. I bambini partecipanti simuleranno di essere attori della filiera del pesce (pescatori, pescivendoli e cuochi) imparando a selezionare i pesci per taglia e stagione, arrivando a cucinare solo il pesce “giusto”. Partecipazione inclusa nel biglietto di ingresso alla struttura.

DA MARTEDI 1 A VENERDI 4 AGOSTO 2023

Nella Sala del Relitto sarà proiettato il video “Palau: quando la foresta incontra il mare” realizzato da Leonardo Sergiani; Michele Di Martino e Giovanni Raimondi che tratta dell’effetto dannoso che la guerra provoca sulla natura e sull’ambiente, sia in terraferma che sotto l’acqua, in un contesto come Palau, località della Micronesia, dalle infinite bellezze naturalistiche e ricchezze ambientali.

SABATO 29 e DOMENICA 30 LUGLIO – Attività edutainment per i visitatori (incluse nel biglietto)

Animazione “A spasso con la tartaruga” – ore 10.30 –

Bambini e ragazzi in visita all’Acquario hanno la possibilità di vivere un vero e proprio viaggio in compagnia di una simpatica Tartaruga per scoprire, in chiave ludica e divertente, i segreti dei sette mari, imparando a tenerli puliti e pieni di vita. Durante l’animazione, un esperto biologo in veste di Tartaruga stimola la curiosità dei bambini partecipanti, favorendo in loro un atteggiamento proattivo per la tutela dell’ambiente marino (Durata: circa 1h. Partecipazione inclusa nel biglietto di ingresso alla struttura. Fino ad esaurimento posti disponibili)

Speech lungo il percorso –ore 11.30, ore 13.00, ore 14.30 e ore 15.50

In 4 momenti della giornata, il visitatore può recarsi in 4 diverse aree dell’Acquario di Livorno dove un biologo è a disposizione per approfondire alcune tematiche, fornendo curiosità e informazioni. L’obiettivo è quello di fornire ai visitatori preziose informazioni da utilizzare tornando a casa, per preservare l’ambiente dall’ impatto antropico, soprattutto in relazione ai rifiuti ed alla loro cattiva gestione. Partecipazione inclusa nel biglietto di ingresso alla struttura. Gli speech hanno una durata di 15’cad.

Percorso “Dietro le quinte” – ore 12.00, ore 13.30, ore 15.00

L’Acquario di Livorno offre ai visitatori la possibilità di conoscere – guidati da personale qualificato ed esperto – i segreti e le curiosità dell’area che si trova dietro le vasche espositive della struttura: le vasche curatoriali, gli impianti tecnici molto complessi, un’area di controllo destinata al monitoraggio e verifica degli stessi, oltre a locali adibiti alla conservazione e preparazione del cibo e delle analisi chimico-fisiche dell’acqua, i sistemi di filtraggio e trattamento acque. Durata: 1h – Costo Euro 4 a persona (oltre al biglietto di ingresso).

Eccezionalmente, sabato 29 e domenica 30 luglio il percorso Dietro le quinte delle ore 16.30 non sarà disponibile.

Orari apertura

Fino al 17 Settembre la struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso 17.00)

