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Ladies Libertas Livorno dà il benvenuto a Laura Toffali

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23 Luglio 2026

Ladies Libertas Livorno dà il benvenuto a Laura Toffali

Livorno 23 luglio 2026 Ladies Libertas Livorno dà il benvenuto a Laura Toffali

Nuovo innesto nel reparto esterne per le amaranto, che accolgono Laura Toffali, guardia classe 2003.

Cresciuta nel settore giovanile di Costa Masnaga, Toffali arriva a Livorno dopo aver concluso il suo percorso alla Morehead State University, dove si è affermata come una delle protagoniste della squadra.

Nell’ultima stagione la giocatrice originaria di Villasanta (Mb) ha disputato 33 partite, tutte da titolare, facendo registrare 12,4 punti, 4,7 rimbalzi, 2 assist e 3 recuperi di media, con un eccellente 50,7% nel tiro da due punti e oltre 33 minuti di utilizzo a gara. La sua miglior prestazione offensiva è arrivata il 26 febbraio contro Little Rock, quando ha messo a referto 32 punti.

Guardia fisica, intensa e dotata di grande energia, Toffali si distingue per aggressività difensiva e rapidità di piedi, caratteristiche che le consentono di recuperare numerosi palloni e di innescare il contropiede. Ama giocare ad alta intensità, spingere il ritmo e attaccare il ferro con decisione, senza timore del contatto, risultando particolarmente efficace nelle situazioni di campo aperto.

Con il suo atletismo, la sua versatilità e l’esperienza maturata nel campionato NCAA, Laura Toffali rappresenta un innesto di grande valore per il roster di Ladies Libertas Livorno in vista della stagione 2026/27.

«Sono molto contenta e onorata per l’opportunità di giocare a Livorno – dice-. Quando mi è stato presentato il progetto per la prossima stagione, ho pensato subito che fosse il posto giusto per me dopo quattro anni negli Stati Uniti, un’esperienza che mi ha permesso di crescere tanto.

Sono molto entusiasta di arrivare in una città in cui il basket viene seguito con molta passione e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Dalla stagione mi aspetto di giocare in un ambiente coinvolgente, con un gruppo unito dove poter lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi della squadra»

Ladies Libertas Livorno dà il benvenuto a Laura Toffali