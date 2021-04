Home

5 Aprile 2021

Ladri al laboratorio di analisi BioLabor, furto da 200 euro

Livorno 5 aprile 2021

Ladri si introducono all’interno del laboratorio BioLabor in via Giovanni March in zona Picchianti

Il furto è accaduto sabato 3 intorno alle ore 22. I malviventi, una volta forzata la porta di ingresso hanno iniziato a cercare soldi all’interno del laboratorio.

Una volta scattato l’allarme i ladri hanno abbandonato sul posto i loro attrezzi usati per lo scasso e sono fuggiti con 200 euro.

Sul posto una volta scattato l’allarme è intervenuta la vigilanza privata, che ha poi avvisato la polizia, intervenuta con la volante e la scientifica

