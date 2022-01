Home

31 Gennaio 2022

Ladri al Teatro delle Commedie, “Tanti danni, danneggiate anche apparecchiature tecniche”

Livorno 31 gennaio 2022 – Ladri al Teatro delle Commedie, “Tanti danni, danneggiate anche apparecchiature tecniche”

“Stamani abbiamo trovato il teatro così…

Hanno fatto danni ma per fortuna non ci hanno rubato niente .

Certo fa male perché non è un periodo facile”. E’ il commento dei gestori del Nuovo Teatro delle Commedie in via Maria Terreni a Livorno

Come si può vedere dalle foto è ingente il danno provocato alla struttura esterna ed interna. La grata, saracinesca, porte e serrature completamente saltate e manomesse

I ladri però molto probabilmente per non aver trovato niente da rubare, si sono trasformati anche in vandali danneggiando delle apparecchiature tecniche.

