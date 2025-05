Home

8 Maggio 2025

Livorno, 8 maggio 2025 “Ladri di biciclette”, denunciati due extracomunitari senza fissa dimora

Si erano introdotti all’interno di un magazzino in via Edda Fagni, ma il loro ingresso non è passato inosservato. A dare l’allarme è stato il proprietario del fondo, che ha immediatamente segnalato la presenza sospetta alla Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti nella mattinata di ieri, sorprendendo sul posto due uomini che si erano introdotti abusivamente all’interno del locale.

I due soggetti, entrambi cittadini extracomunitari senza fissa dimora e privi di documenti di riconoscimento, sono stati rintracciati all’interno del magazzino indicato. Dopo averli accompagnati alla caserma “Labate” per la loro identificazione, gli agenti hanno effettuato accertamenti anche sugli oggetti in loro possesso.

Gli uomini sono stati denunciati per ricettazione, in quanto trovati in possesso di due biciclette delle quali non hanno saputo fornire alcuna spiegazione plausibile sulla provenienza. A loro carico è scattata anche una denuncia per invasione di terreni o edifici.

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine per contrastare i reati predatori e tutelare la sicurezza dei cittadini. Le indagini proseguono per risalire all’effettiva provenienza delle biciclette e per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti in città.