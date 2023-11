Home

9 Novembre 2023

"Se avessi saputo avrei denunciato""

Livorno 9 novembre 2023 – “Ladri di case, politico che non paga da 20 anni”, Mia Diop (PD) condanna il padre

Ieri sera alla trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano su Rete4 è andato in onda un servizio riguardante Livorno

Il servizio intitolato “Ladri di case, il politico che non paga da 20 anni” era incentrato su Diop Mbaye per anni presidente della comunità senegalese a Livorno ed esponente politico del PD che da 20 anni vive in un alloggio del Comune e non paga l’affitto

Diop è il padre di Mia, che anche lei fa politica e fa parte della direzione nazionale del PD. La 21enne. Mia è il volto più giovane del PD ed una delle punte di diamante del Partito Democratico di Elly Schlein.

Proprio per il suo ruolo politico Mia Diop viene contattata telefonicamente dalla giornalista di Fuori dal Coro e nelle dichiarazioni rilasciate condanna il padre

Queste le dichiarazioni rilasciate da Mia Diop:

“Ho visto il vostro servizio, Non ho rapporti con quest’uomo e non ho mai vissuto in quella casa insieme a mio padre.

Lui si deve assumere le sue responsabilità. Chi sbaglia paga.

Se avessi saputo cosa stava succedendo molto probabilmente sarei stata la prima a denunciare per il senso di responsabilità che provo nei confronti della città.

La colpe dei padri non deve ricadere sui figli, non si sceglie da chi si nasce ma si può scegliere di diventare persone migliori

