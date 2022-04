Home

20 Aprile 2022

Livorno 20 aprile 2022 – Ladri di profumi in azione in via Grande, spaccata vetrata di Armonie

Furto di profumi in via Grande, presa di mira per la terza volta in un mese la profumeria Armonie

Nella notte i ladri hanno spaccato il vetro anti sfondamento della vetrina portando via molti dei profumi di marche che erano in mostra

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso

