Ladri nella notte alla piscina comunale della Bastia

27 Marzo 2022

Livorno 27 marzo 2022

Nella notte tra sabato e domenica dei ladri sono penetrati all’interno della piscina comunale della Bastia passando dal retro della struttura

Una volta all’interno hanno spaccato la porta di ingresso della segreteria alla ricerca di soldi nei vari cassetti, mettendo tutto a soqquadro

Dopo non aver trovato niente hanno provato a ad entrare all’interno del bar senza riuscirci hanno divelto alcune macchiette automatiche

Dalla struttura della Bastia non sarebbe stato rubato praticamente niente se non gli spiccioli delle macchinette, dal momento che non viene lasciato neppure il fondo cassa. Ancora una volta molti danni per niente

