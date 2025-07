Ladro di mance, identificato e denunciato un 49enne fiorentino

Home

20 Luglio 2025

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 20 luglio 2025

I Carabinieri della Stazione di Castiglioncello, hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria e al termine dell’indagine, hanno denunciato un 49enne proveniente dal fiorentino, gravato da numerosi precedenti anche specifici.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri a seguito della denuncia di furto presentata da due commercianti di Castiglioncello che avevano subito la sottrazione dei salvadanai adibiti alla raccolta delle mance presenti nei loro locali, con un contenuto complessivo in denaro di circa 700 euro.

I carabinieri, avviate le indagini ad ampio spettro con la raccolta di informazioni da persone informate sui fatti e mettendo gli esiti a sistema con anche l’analisi delle registrazioni delle videosorveglianze di pertinenza, hanno concentrato i loro sospetti a carico di una persona che, approfittando dell’afflusso di persone in orari di punta, senza essere notato dal personale a lavoro, impegnato in quel momento a servire i clienti, si era avvicinato al bancone asportando i contenitori delle mance. Ai Carabinieri della Stazione di Castiglioncello sono bastati pochi passaggi della dinamica che, uniti alla profonda conoscenza del territorio e agli elementi descrittivi forniti peraltro anche dalle stesse vittime, hanno potuto dare un nome al sospettato non nuovo a simili reati.

Accertata pertanto la sua identità, il sospettato è stato denunciato a piede libero all’AG di Livorno per furto aggravato.