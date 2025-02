Home

Cronaca

L’ADSP di Livorno potenzia il TPCS

Cronaca

14 Febbraio 2025

L’ADSP di Livorno potenzia il TPCS

Livorno 14 febbraio 2025 L’ADSP di Livorno potenzia il TPCS

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale potenzierà il suo Tuscan Port Community System (TPCS), il sistema che digitalizza e semplifica i flussi informativi collegati alle operazioni di importazione ed esportazione della merce nel Porto di Livorno.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata bandita la gara per l’affidamento di una serie di interventi migliorativi, quali la realizzazione di nuove interfacce automatiche per la convalida delle dichiarazioni trasmesse al Terminal, per la condivisione dei delivery order o per la trasmissione dei dati della dichiarazione doganale per la merce in esportazione.

Compresi nel pacchetto l’aggiornamento del modulo ISTAT e del modulo di calcolo della tasse portuali nel TPCS, il potenziamento delle statistiche avanzate sulle navi e le merci e l’estensione del sistema di gestione delle prenotazioni presente sul TPCS anche a merce non containerizzata (prenotazione deposito/ritiro, verifica informazioni sulla disponibilità della merce presente a sistema, interfacciamento con sistemi terzi per calcolare il tempo stimato di arrivo del mezzo in porto, assegnazione e modifiche degli slot, etc).

L’importo per l’affidamento di questi servizi è di 547mila euro + IVA. Il bando è stato parzialmente finanziato dal PNRR, che ha messo a disposizione di ciascuna AdSP un milione di euro per lo sviluppo e l’implementazione dei servizi Port Community System (PCS).

“Il TPCS è ormai diventato uno strumento strategico a livello nazionale, tanto da essere oggi utilizzato con profitto non soltanto dalla nostra Autorità di Sistema Portuale ma anche dalle AdSP di Napoli, Venezia e Cagliari” ha dichiarato il segretario generale, Matteo Paroli.

“E’ anche per questo motivo che l’ente portuale sta continuando ad investire risorse importanti nell’implementazione del Port Community System. L’obiettivo è quello di renderlo sempre più rispondente alle esigenze degli operatori, degli enti di controllo e delle altre AdSP” ha aggiunto, sottolineando che “tutto quello che riguardata lo sviluppo del Sistema viene ormai fatto in modo integrato con altri porti, in una logica di sistema che travalica gli ambiti di competenza delle singole Autorità Portuali”.

L’ADSP di Livorno potenzia il TPCS