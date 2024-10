Home

31 Ottobre 2024

Livorno 31 0ttobre 2024 –L’AdSP investirà 400 milioni di euro per realizzare e mantenere le opere portuali

Nel triennio 2025-2027 l’Autorità di Sistema Portuale investirà nella realizzazione e manutenzione delle opere portuali quasi 400 milioni di euro, di cui 139 milioni di euro nel solo 2025. È il dato saliente del Bilancio di Previsione e del Programma triennale delle opere presentati stamani dal dirigente amministrativo Simone Gagliani e approvati dal Comitato di Gestione.

Nella sua relazione, il presidente Luciano Guerrieri ha voluto rimarcare l’importante sforzo realizzativo messo in atto dall’ADSP negli ultimi anni, che ha portato molte delle opere dalla programmazione alla fase di cantierizzazione.

“L’Autorità di Sistema Portuale intende proseguire nel solco dell’azione programmatoria già delineata negli anni passati” ha dichiarato, citando alcuni degli interventi che sono già stati messi a terra nel corso dei mesi passati, come la realizzazione, per un volume di investimento di 17,7 mln, del nuovo Punto di Controllo Frontaliero; la resecazione del canale di accesso presso la Torre del Marzocco, giunta già alla fase esecutiva e il cui costo si aggira attorno ai 20 mln di euro, e la realizzazione del raddoppio del capannone dello stoccaggio di cellulosa in zona M+K, per un valore di oltre 15 mln.

Il 2025 si presenta da questo punto di vista come un anno di attuazione di progetti precedentemente finanziati che consente all’Ente di poter dare piena continuità alla propria politica di investimenti.

A Livorno la Darsena Europa rimane una priorità. La maxi infrastruttura, appaltata negli anni precedenti, rientra nella programmazione 2025-2027 per la sola parte di incremento di Quadro Economico finanziato con risorse provenienti dal mutuo sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti. Oggi i lavori a terra sulla colmata sono a buon punto e stanno per iniziare anche i lavori a mare.

