L’agonismo non si ferma, per la ASD Esercito – 187º Folgore di Livorno

4 Agosto 2022

Livorno 4 agosto 2022 – L’agonismo non si ferma, per la ASD Esercito – 187º Folgore di Livorno

ASD Esercito – 187º Folgore di Livorno, prosegue con accurata attenzione e piena compartecipazione, questa è stata la volta dell’ “update” garantito dal Comitato Regionale Toscana karate – CRTK, che ha disposto nella giornata di domenica scorsa, l’allenamento con il maestro 7º Dan Filippo LA NOCE, Presidente della Commissione Nazionale dei Centri Tecnici Regionali – CTR d’Italia FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), dedicato ai convocati dalla Regione, al fine di testare e di verificare i modelli di prestazione in vista delle selezioni per i prossimi Campionati Italiani per Rappresentative Regionali.

Tra gli atleti convocati della ASD 187º, è stato presente nello specifico, l’atleta combattente paracadutista Giovanni ROMANO, inquadrato nella classe dei seniores, per la specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato”.

