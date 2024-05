Home

17 Maggio 2024

Castiglioncello (Rosignano Livorno) 17 maggio 2024 – “L’AI al servizio del patrimonio archeologico subacqueo”, conferenza a Castiglioncello

Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale promossa dalla Regione Toscana, un’occasione speciale per valorizzare i nostri musei e le loro attività.

Dal 10 maggio al 2 giugno, infatti, i musei toscani aprono le porte alla comunità con visite guidate, esposizioni straordinarie, laboratori e animazioni per coinvolgere i visitatori in esperienze creative.

Filo conduttore di Amico Museo 2024 è “Musei per la didattica e la ricerca”, tema individuato dall’International Council of Museum – ICOM per la Giornata Internazionale dei Musei in programma il 18 maggio 2024.

In questo contesto, il Museo Civico Archeologico di Rosignano in collaborazione con l’Università di Pisa ha organizzato un incontro rivolto a tutti i cittadini, che si terrà nel giardino del Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello (in via del Museo), sabato 18 maggio alle ore 18:00.

Sarà questa l’occasione per presentare il Progetto “Sub-IA: Intelligenza Artificiale per lo studio del Patrimonio Archeologico Subacqueo e dei suoi effetti ecologici sulle comunità biologiche locali”, una ricerca scientifica tutt’ora in corso svolta da un team di studiosi di varie discipline dell’Università di Pisa, tra cui per il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere Simonetta Menchelli e Domingo Belcari, per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale Gabriella Caroti, Andrea Piemonte e Valeria Croce e per il Dipartimento di Biologia Ferruccio Maltagliati e Jonathan Tempesti.

Il progetto riguarda l’interpretazione, la condivisione digitale, la documentazione del patrimonio archeologico subacqueo e la determinazione dei suoi effetti ecologici sulle comunità biologiche locali proponendo nuovi strumenti e algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale. Lo studio è testato sui relitti individuati nelle acque antistanti Vada.

Al termine della conferenza un brindisi di primavera a cura dell’Associazione Amici del Museo Archeologico di Rosignano M.mo e di Pro Loco Castiglioncello.