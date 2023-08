Home

Sport

Rugby

Laions, nella mischia amaranto rientra Emanuele Togni

Rugby

31 Agosto 2023

Laions, nella mischia amaranto rientra Emanuele Togni

Livorno 31 agosto 2023 – Laions, nella mischia amaranto rientra Emanuele Togni

I Lions Amaranto comunicano che nella mischia amaranto è rientrato l’esperto seconda linea (e all’occorrenza pilone destro) Emanuele Togni e sono usciti Omar Tichetti e Sergio Cortesi, che per raggiunto limite di età (i due avanti hanno compiuto 42 anni) hanno dovuto, al termine dell’ultima stagione, appendere le scarpette al chiodo.

Per il resto, nella rosa dei Lions Amaranto, non sono segnalate novità. I livornesi, che hanno iniziato la preparazione lunedì 21 agosto, disputeranno nelle prossime settimane alcune amichevoli utili per oliare i meccanismi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin