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Cronaca

L’allerta arancione cessa alle ore 14. Nuovo codice giallo da mezzanotte

Cronaca

26 Luglio 2026

L’allerta arancione cessa alle ore 14. Nuovo codice giallo da mezzanotte

Livorno 26 luglio 2026

L’allerta arancione cessa alle ore 14. Nuovo codice giallo da mezzanotte

Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana. Confermata la cessazione alle ore 14 di oggi, domenica 26 luglio, dell’allerta arancione per forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, è previsto il codice giallo, sempre per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, in vigore dalla mezzanotte di oggi, domenica 26 luglio, fino alle ore 12 di domani, lunedì 27 luglio.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.